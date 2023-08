Soirée magique • Raphaël Navarro – Cie 14:20 Place Victor-Hugo Cusset, 16 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Une soirée tel un cabaret pour découvrir la diversité de la magie nouvelle, pleine de mystères et d’enchantements !



Raphaël Navarro, l’un des fondateurs de la compagnie 14:20, a réuni des artistes incroyables pour vous proposer une soirée unique..

2023-12-16 20:00:00 fin : 2023-12-16 21:05:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



An evening like a cabaret to discover the diversity of new magic, full of mystery and enchantment!



Raphaël Navarro, one of the founders of the 14:20 company, has brought together some incredible artists for a unique evening.

Una velada como un cabaret para descubrir la diversidad de la nueva magia, ¡llena de misterio y encanto!



Raphaël Navarro, uno de los fundadores de la compañía 14:20, ha reunido a algunos artistas increíbles para ofrecerle una velada única.

Ein Abend wie ein Kabarett, um die Vielfalt der neuen Magie zu entdecken, voller Geheimnisse und Verzauberung!



Raphaël Navarro, einer der Gründer des Ensembles 14:20, hat unglaubliche Künstler zusammengebracht, um Ihnen einen einzigartigen Abend zu bieten.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations