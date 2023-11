Age of Heroes – La Troupe des Satî Place Victor-Hugo Cusset, 16 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Les flammes de la troupe des Satî réchaufferont l’atmosphère cet hiver. Si vous pensiez passer votre soirée au coin du feu, c’est parfait ! Il vous sera offert

mais en extérieur et le tout en excellente compagnie évidemment..

2023-12-16 18:15:00 fin : 2023-12-16 20:15:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The flames of the Satî troupe will warm up the atmosphere this winter. If you were thinking of spending your evening by the fire, that’s perfect! It will be offered to you

but outside and in excellent company, of course.

Las llamas de la compañía Satî calentarán el ambiente este invierno. Si estaba pensando en pasar la velada junto al fuego, ¡es perfecto! Se le ofrecerá

pero al aire libre y en excelente compañía, por supuesto.

Die Flammen der Satî-Truppe werden diesen Winter die Atmosphäre erwärmen. Wenn Sie vorhaben, Ihren Abend am Kamin zu verbringen, ist das genau das Richtige für Sie Es wird Ihnen angeboten

aber im Freien, und das Ganze natürlich in bester Gesellschaft.

