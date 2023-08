(é)Mouvoir • Cie Entre eux deux rives Place Victor-Hugo Cusset, 10 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le point de départ de cette exploration est l’attention particulière du jeune enfant lorsqu’il regarde les feuilles des arbres bouger, et sa fascination pour ce qui est en mouvement..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The starting point for this exploration is the young child?s fascination with the movement of leaves on trees.

El punto de partida de esta exploración es la especial atención que prestan los niños pequeños al movimiento de las hojas de los árboles y su fascinación por las cosas en movimiento.

Ausgangspunkt dieser Erkundung ist die besondere Aufmerksamkeit des Kleinkindes, wenn es beobachtet, wie sich die Blätter der Bäume bewegen, und seine Faszination für alles, was in Bewegung ist.

