Histoires pour petites mains et bébés conteurs Place Victor-Hugo Cusset, 10 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Cet hiver, le Théâtre et la Médiathèque proposeront un temps tout en douceur destiné aux tout-petits âgés entre 6 mois et 3 ans et demi..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 12:00:00. .

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



This winter, the Theatre and Médiathèque will be offering a gentle program for toddlers aged between 6 months and 3 and a half years.

Este invierno, el Teatro y la Mediateca ofrecerán un programa suave para niños de entre 6 meses y 3 años y medio.

In diesem Winter bieten das Theater und die Mediathek eine sanfte Zeit für Kleinkinder im Alter von 6 Monaten bis 3,5 Jahren an.

Mise à jour le 2023-11-20 par Vichy Destinations