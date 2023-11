Lumières sur le Bourbonnais • Spécial Noël│Cusset Place Victor-Hugo Cusset, 8 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Le spectacle de sons et lumières “ Lumières sur le Bourbonnais ” spécial Noël sera de retour cet hiver. Cette année, un nouveau show sera projeté. Un spectacle inédit à découvrir sur les façades de l’église Saint-Saturnin et de l’Hôtel de la Borderie..

2023-12-08 17:30:00 fin : 2023-01-06 20:30:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The sound and light show ? Lumières sur le Bourbonnais? will be back this winter. This year, a new show will be projected. A new show to be discovered on the facades of the Saint-Saturnin church and the Hôtel de la Borderie.

El espectáculo de luz y sonido ? Lumières sur le Bourbonnais? volverá este invierno. Este año se proyectará un nuevo espectáculo. Un espectáculo inédito que podrá descubrir en las fachadas de la iglesia de Saint-Saturnin y del Hôtel de la Borderie.

Die Ton- und Lichtshow ? Lumières sur le Bourbonnais? spécial Noël wird diesen Winter wieder stattfinden. Dieses Jahr wird eine neue Show projiziert. Die Fassaden der Kirche Saint-Saturnin und des Hôtel de la Borderie werden mit einer neuen Show beleuchtet.

Mise à jour le 2023-11-16 par Vichy Destinations