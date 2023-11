Marché de Noël de Cusset Place Victor-Hugo Cusset, 1 décembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

C’est le grand événement qui ouvre les festivités de Noël à Cusset ! Le Marché de Noël, fidèle à son habitude, se tiendra le premier week-end de décembre, soit du vendredi 1er au dimanche 3 décembre en plein coeur de ville..

2023-12-01 16:00:00 fin : 2023-12-01 22:00:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



It’s the big event that kicks off the Christmas festivities in Cusset! The Christmas Market, as usual, will be held on the first weekend of December, from Friday December 1 to Sunday December 3, right in the heart of town.

Es el gran acontecimiento que da el pistoletazo de salida a las fiestas navideñas en Cusset Como de costumbre, el Mercado de Navidad se celebrará el primer fin de semana de diciembre, del viernes 1 al domingo 3 de diciembre, en pleno centro de la ciudad.

Es ist das große Ereignis, das die Weihnachtsfeierlichkeiten in Cusset eröffnet! Der Weihnachtsmarkt findet getreu seiner Gewohnheit am ersten Dezemberwochenende statt, d. h. von Freitag, dem 1. bis Sonntag, dem 3. Dezember im Herzen der Stadt.

Mise à jour le 2023-11-13 par Vichy Destinations