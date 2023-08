23 fragments de ces derniers jours • Maroussia Diaz Verbèke Place Victor-Hugo Cusset, 28 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Après FIQ ! avec le Groupe Acrobatique de Tanger, Maroussia Diaz Verbèke accompagne une autre aventure, cette fois brésilienne, suite à sa rencontre avec le collectif Instrumento de Ver..

2023-11-28 20:00:00 fin : 2023-11-28 21:00:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



After FIQ! with the Groupe Acrobatique de Tanger, Maroussia Diaz Verbèke accompanies another adventure, this time in Brazil, following her encounter with the Instrumento de Ver collective.

Después de FIQ! con el Groupe Acrobatique de Tanger, Maroussia Diaz Verbèke acompaña otra aventura, esta vez en Brasil, tras su encuentro con el colectivo Instrumento de Ver.

Nach FIQ! mit der Groupe Acrobatique de Tanger begleitet Maroussia Diaz Verbèke ein weiteres Abenteuer, diesmal ein brasilianisches, nach ihrer Begegnung mit dem Kollektiv Instrumento de Ver.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations