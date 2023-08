Giselle… • 2B Company – François Gremaud Place Victor-Hugo Cusset, 21 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Par François Gremaud d’après le livret de Théophile Gautier, la musique d’Adolphe Adam et la chorégraphie de Jean Coralli et Jules Perrot..

2023-11-21 20:00:00 fin : 2023-11-21 21:50:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



By François Gremaud based on the libretto by Théophile Gautier, music by Adolphe Adam and choreography by Jean Coralli and Jules Perrot.

De François Gremaud a partir del libreto de Théophile Gautier, música de Adolphe Adam y coreografía de Jean Coralli y Jules Perrot.

Von François Gremaud nach dem Libretto von Théophile Gautier, der Musik von Adolphe Adam und der Choreografie von Jean Coralli und Jules Perrot.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations