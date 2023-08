Llabyellov • Carlo Cerato Place Victor-Hugo Cusset, 18 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

LA NUIT DU CIRQUE 2023



Ceci est un solo de jonglage.

Un solo de jonglage, avec le jonglage comme début du processus, tout le reste comme entre-deux, et le jonglage comme résultat..

2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 21:15:00. EUR.

Place Victor-Hugo Studio Maurice-Béjart – Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



CIRCUS NIGHT 2023



This is a juggling solo.

A juggling solo, with juggling as the beginning of the process, everything else as an in-between, and juggling as the result.

NOCHE DE CIRCO 2023



Esto es un solo de malabares.

Un solo de malabares, con los malabares como principio del proceso, todo lo demás como intermedio y los malabares como resultado.

DIE ZIRKUSNACHT 2023



Dies ist ein Jonglage-Solo.

Ein Jonglier-Solo, mit Jonglieren als Beginn des Prozesses, alles andere als Dazwischen und Jonglieren als Ergebnis.

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations