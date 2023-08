Laura Felpin • Ça passe Place Victor-Hugo Cusset, 16 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

MOLIÈRE 2023 DU MEILLEUR SPECTACLE D’HUMOUR



La révélation comique de ces dernières années, mythique Annick dans Le Flambeau de Jonathan Cohen ou dans le casting de la saison 3 de LOL, qui rit sort..

2023-11-16 20:00:00 fin : 2023-11-16 21:20:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



MOLIÈRE 2023 FOR BEST COMEDY SHOW



The comedic revelation of recent years, mythical Annick in Jonathan Cohen’s Le Flambeau or in the cast of LOL season 3, who laughs.

MOLIÈRE 2023 AL MEJOR ESPECTÁCULO CÓMICO



La comedia revelación de los últimos años, la mítica Annick en Le Flambeau de Jonathan Cohen y en el reparto de la 3ª temporada de LOL, qui rit está fuera.

MOLIÈRE 2023 FÜR DIE BESTE HUMORISTISCHE DARBIETUNG



Die komödiantische Entdeckung der letzten Jahre, mythische Annick in Le Flambeau von Jonathan Cohen oder in der Besetzung der dritten Staffel von LOL, wer lacht kommt heraus.

