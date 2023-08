Diva Syndicat ! • Cie Mise à Feu Place Victor-Hugo Cusset, 12 novembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Du Moyen Âge à nos jours, DIVA Syndicat ! nous conte une nouvelle histoire de la musique occidentale… celle des femmes !.

2023-11-12 11:00:00 fin : 2023-11-12 12:00:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



From the Middle Ages to the present day, DIVA Syndicat ! tells us a new story of Western music? the story of women!

Desde la Edad Media hasta nuestros días, DIVA Syndicat ! cuenta una nueva historia de la música occidental… ¡la historia de las mujeres!

Vom Mittelalter bis heute erzählt DIVA Syndicat! eine neue Geschichte der westlichen Musik – die Geschichte der Frauen!

Mise à jour le 2023-08-28 par Vichy Destinations