Le Grand Bal • Compagnie Dyptik Place Victor-Hugo Cusset, 7 octobre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

DANS LE CADRE DE LA BIENNALE DE LA DANSE DE LYON



À l’aube d’une nouvelle ère post-pandémie, pleine d’espoir et d’élan vers une renaissance, les corps et les esprits sont plus que jamais immobiles, sous pression et isolés..

2023-10-07 20:00:00 fin : 2023-10-07 21:00:00. EUR.

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



AS PART OF THE LYON BIENNIAL DANCE FESTIVAL



At the dawn of a new post-pandemic era, full of hope and momentum towards rebirth, bodies and minds are more than ever immobile, pressurized and isolated.

EN EL MARCO DE LA BIENAL DE DANZA DE LYON



En los albores de una nueva era pospandémica, llena de esperanza e impulso hacia el renacimiento, los cuerpos y las mentes están más inmóviles que nunca, bajo presión y aislados.

IM RAHMEN DER TANZBIENNALE VON LYON



An der Schwelle zu einer neuen Ära nach der Pandemie, voller Hoffnung und Elan für eine Wiedergeburt, sind Körper und Geist mehr denn je unbeweglich, unter Druck und isoliert.

