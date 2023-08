Le Petit Nicolas – Qu’est-ce qu’on attend pour être heureux ? Place Victor-Hugo Cusset, 30 septembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas..

2023-09-30 18:00:00 fin : 2023-09-30 19:30:00. .

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Bending over a large white sheet of paper somewhere between Montmartre and Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé and René Goscinny give life to a laughing and mischievous little boy, Petit Nicolas.

Inclinados sobre una gran hoja de papel en blanco, en algún lugar entre Montmartre y Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé y René Goscinny dan vida a un niño risueño y travieso, Petit Nicolas.

Über ein großes weißes Blatt Papier gebeugt, irgendwo zwischen Montmartre und Saint-Germain-des-Prés, erwecken Jean-Jacques Sempé und René Goscinny einen lachenden und schelmischen kleinen Jungen zum Leben, den Kleinen Nikolaus.

