JEP 2023 – Visite commentée du Théâtre de Cusset « pour petits et grands » Place Victor-Hugo Cusset, 17 septembre 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Voici l’occasion de découvrir le Théâtre de Cusset, ses coulisses, ses parties techniques… Le tout accompagné d’explications de l’équipe du Théâtre. Visites commentées pour petits et grands. Réservation conseillée..

2023-09-17 fin : 2023-09-17 . .

Place Victor-Hugo Théâtre de Cusset

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Here’s your chance to discover the Théâtre de Cusset, its backstage and technical areas… All accompanied by explanations from the Théâtre team. Guided tours for young and old. Reservations recommended.

Descubra el Théâtre de Cusset, sus bastidores, sus espacios técnicos… Todo ello acompañado de las explicaciones del equipo del Teatro. Visitas guiadas para grandes y pequeños. Se recomienda reservar.

Hier ist die Gelegenheit, das Theater von Cusset, seine Kulissen, seine technischen Teile usw. zu entdecken. Das Ganze wird von Erklärungen des Theaterteams begleitet. Kommentierte Besichtigungen für Groß und Klein. Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-08-17 par Vichy Destinations