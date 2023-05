Le Municipal Bal de Cusset Place Victor-Hugo, 13 juillet 2023, Cusset.

Cusset,Allier

Trois heures de musiques et de danses endiablées : masques, tartines de fromage, feux d’artifice de poche, grands écarts vocaux, solo de guitares en liberté. Plongez dans ce bouillonnement d’allégresse..

2023-07-13 à 21:00:00 ; fin : 2023-07-13 00:00:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Three hours of frenzied music and dance: masks, cheese sandwiches, pocket fireworks, vocal splits, guitar solos on the loose. Immerse yourself in this bubbling merriment.

Tres horas de música y baile frenéticos, con máscaras, bocadillos de queso, fuegos artificiales de bolsillo, voces amplias y solos de guitarra desenfrenados. Sumérjase en esta alegría burbujeante.

Drei Stunden voller Musik und wilder Tänze: Masken, Käsebrote, Taschenfeuerwerk, stimmliche Spagate, freies Gitarrensolo. Tauchen Sie ein in diese brodelnde Fröhlichkeit.

