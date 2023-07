Lumières sur le Bourbonnais Place Victor-Hugo Cusset, 1 juillet 2023, Cusset.

Cusset,Allier

À Cusset, la taverne Louis XI de l’Hôtel de la Borderie et ses alentours se parent de mille feux dans un spectacle inédit haut en couleur..

2023-07-01 22:00:00 fin : 2023-08-31 23:30:00. .

Place Victor-Hugo

Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



In Cusset, the Louis XI tavern of the Hôtel de la Borderie and its surroundings are decked out in a thousand lights for an original, colorful show.

En Cusset, la taberna Luis XI del Hôtel de la Borderie y sus alrededores se engalanarán con mil luces para un espectáculo inédito y muy colorido.

In Cusset werden die Taverne Louis XI des Hôtel de la Borderie und ihre Umgebung in einem farbenfrohen Spektakel in tausend Lichter gehüllt.

Mise à jour le 2023-07-03 par Vichy Destinations