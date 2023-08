Le Relooking Cérébral – Compagnie 3 secondes Place Victor-Hugo Cusset, 17 septembre 2023, Cusset.

Le Relooking Cérébral – Compagnie 3 secondes Dimanche 17 septembre, 18h00 Place Victor-Hugo Entrée libre.

Bienvenue sur le plateau de l’émission du Relooking Cérébral !

Vous êtes névrosé, hypocondriaque, neurasthénique, colérique, lunatique, pessimiste, introverti, paranoïaque, dépressif ? Vous souffrez d’une pathologie qui vous refuse l’accès au bien-être ? Pas de panique, gardez espoir, où que vous soyez le Relooking Cérébral débarque dans votre ville pour vous aider et secouer le cocotier.

L’équipe du Relooking Cérébral vous a concocté quelques situations un tantinet pimentées et une série de défis à relever afin de braver vos fébrilités et de repartir avec les clés de votre bien-être. Ce spectacle de cirque aérien et de théâtre de rue vous plongera dans l’univers du bien-être avec humour et légèreté.

———————

De et avec : Louise Tignée et Carine Meyer

Technique : Benjamin Frenay et Fausto Lorenzi

Mise en scène : Rita Tchenko

Place Victor-Hugo 03300 Cusset Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Nème Deflandre