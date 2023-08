Vide-greniers Place Vianne de Gontaud Montgaillard-en-Albret, 27 août 2023, Montgaillard-en-Albret.

Montgaillard-en-Albret,Lot-et-Garonne

Vide-greniers organisé par la société de chasse.

Buvette et repas sur réservation.

Espace ombragé et parc de jeux pour enfants..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 18:00:00. .

Place Vianne de Gontaud

Montgaillard-en-Albret 47230 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the hunting club.

Refreshments and meals on reservation.

Shaded area and children’s playground.

Venta de garaje organizada por la asociación de cazadores.

Bar y comida previa reserva.

Zona de sombra y parque infantil.

Von der Jagdgesellschaft organisierter Flohmarkt.

Getränke und Mahlzeiten auf Vorbestellung.

Schattiger Platz und Spielpark für Kinder.

Mise à jour le 2023-08-23 par OT de l’Albret