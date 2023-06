FÊTE DE LA MUSIQUE PLACE VERTE Giraumont, 17 juin 2023, Giraumont.

Giraumont,Meurthe-et-Moselle

Le groupe « Out of Time »

Restauration et buvette sur place. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 0 EUR.

PLACE VERTE

Giraumont 54780 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The band « Out of Time

Catering and refreshments on site

La banda « Out of Time

Catering y refrescos in situ

Die Band « Out of Time »

Essen und Trinken vor Ort

Mise à jour le 2023-06-08 par MILTOL