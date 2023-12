Les médiathèques Chalosse Tursan : « Nuits de la lecture : lecture du soir en pyjamas et doudous » Place Vernay Horsarrieu, 19 janvier 2024, Horsarrieu.

Horsarrieu Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 21:30:00

Rien de tel qu’un pyjama confortable, son doudou préféré et un coussin douillet pour être confortablement installé et écouter des histoires du soir..

Rien de tel qu’un pyjama confortable, son doudou préféré et un coussin douillet pour être confortablement installé et écouter des histoires du soir.

Rien de tel qu’un pyjama confortable, son doudou préféré et un coussin douillet pour être confortablement installé et écouter des histoires du soir.

EUR.

Place Vernay

Horsarrieu 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-27 par Landes Chalosse