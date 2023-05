Place Véritable La Place Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 01 juin 2023

de 19h30 à 23h00

.Tout public. payant

Paroles Véritables Podcast & La Place vous présentent : Place Veritable Conférence en Live et en public où le thème central sera l’importance du Premier album dans la carrière d’un artiste. Quelle est la meilleure stratégie ? Faire un album qui s’inscrit dans la tendance actuelle ? Un album qui répond aux attentes du public ? Tant de questions auxquelles nous tenterons de répondre avec un invité et un public qui pourra participer au débat. La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/laplace/place-veritable

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : https://link.dice.fm/laplace/place-veritable

La Place Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

