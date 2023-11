Exposition Un hiver en Haute-Corrèze de Franck Cordier Place Verdun Ussel, 4 décembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Le Service Culturel d’Ussel vous invite à venir découvrir l’exposition « Un hiver en Haute-Corrèze » de Franck Cordier..

2023-12-04 fin : 2023-12-04 17:00:00. .

Place Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Service Culturel d’Ussel invites you to discover the exhibition « Un hiver en Haute-Corrèze » by Franck Cordier.

El Servicio Cultural de Ussel le invita a descubrir la exposición « Un hiver en Haute-Corrèze » (Un invierno en Haute-Corrèze) de Franck Cordier.

Der Kulturdienst von Ussel lädt Sie ein, die Ausstellung « Ein Winter in der Haute-Corrèze » von Franck Cordier zu besuchen.

