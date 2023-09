Le sourire de Lisa Place Verdun Ussel, 19 octobre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Une pseudo conférence jubilatoire d’un illuminé à la poursuite du bonheur.

Le fil conducteur du spectacle est le plus célèbre tableau de Léonard de Vinci qui sert à la fois d’objet du rire, de support de réflexion et de miroir de nous-mêmes.

Ici l’humour est au service du propos. Il fait tomber les résistances en surfant sur l’absurde et la fantaisie bien belge de l’auteur.

Une quête de sens jubilatoire « un spectacle hors du commun pour réfléchir, rire et s’émouvoir ! »

A jubilant pseudo-lecture by a madman in pursuit of happiness.

The common thread running through the show is Leonardo da Vinci?s most famous painting, which serves as a source of laughter, a food for thought and a mirror of ourselves.

Here, humor serves the purpose. It breaks down resistance by surfing on the absurd and the author?s very Belgian fantasy.

A jubilant quest for meaning, « an extraordinary show for reflection, laughter and emotion!

Una jubilosa pseudoconferencia de un loco en busca de la felicidad.

El hilo conductor del espectáculo es el cuadro más famoso de Leonardo da Vinci, que sirve como fuente de risas, alimento para la reflexión y espejo de nosotros mismos.

Aquí, el humor está al servicio del objetivo. Rompe resistencias surfeando sobre el absurdo y la propia fantasía belga del autor.

Una jubilosa búsqueda de sentido, « ¡un espectáculo extraordinario para la reflexión, la risa y la emoción!

Eine jubelnde Pseudokonferenz eines Erleuchteten auf der Jagd nach dem Glück.

Der rote Faden des Stücks ist das berühmteste Gemälde von Leonardo da Vinci, das gleichzeitig als Lachobjekt, Denkanstoß und Spiegel unserer selbst dient.

Hier steht der Humor im Dienst der Sache. Er bricht Widerstände auf, indem er auf dem Absurden und der belgischen Phantasie des Autors reitet.

Eine jubelnde Sinnsuche « eine außergewöhnliche Aufführung zum Nachdenken, Lachen und Rühren »

