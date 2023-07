Soirée Guinguette Place Verdun Ussel, 7 juillet 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’Association « Bouge ta Ville » vous invite à la soirée Guinguette avec un orchestre de 8 musiciens vous fera voyager à l’époque des guinguettes des bords de Marne avant de revenir vers des horizons plus proches en deuxième partie de soirée.

Canotiers, bretelles, bérets, robes, sont les accessoires incontournables !! A bon entendeur.

En partenariat avec Le 209, Le Tacot, Le Pub et La Taverne.

2023-07-07 fin : 2023-07-07 . .

Place Verdun

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Bouge ta Ville » Association invites you to a Guinguette evening with an 8-piece orchestra that will take you back to the days of guinguettes on the banks of the Marne, before returning to more familiar horizons in the second half of the evening.

Canotiers, suspenders, berets and dresses are the must-have accessories! A bon entendeur.

In partnership with Le 209, Le Tacot, Le Pub and La Taverne

La asociación « Bouge ta Ville » le invita a una velada guinguette con una orquesta de 8 músicos que le transportará a la época de las guinguettes a orillas del Marne antes de volver a horizontes más familiares en la segunda mitad de la velada.

Canotiers, tirantes, boinas y vestidos son los accesorios indispensables Un buen entendedor.

En colaboración con Le 209, Le Tacot, Le Pub y La Taverne

Der Verein « Bouge ta Ville » lädt Sie zum Guinguette-Abend ein. Ein achtköpfiges Orchester wird Sie in die Zeit der Guinguettes an den Ufern der Marne entführen, bevor es im zweiten Teil des Abends wieder in nähere Gefilde geht.

Canotiers, Hosenträger, Baskenmützen und Kleider sind die wichtigsten Accessoires! A bon entendeur!

In Partnerschaft mit Le 209, Le Tacot, Le Pub und La Taverne

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze