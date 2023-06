LES PARCOURS DU CŒUR Place Verdun Saumur, 4 juin 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Le Club Cœur-Santé du Saumurois, avec le concours de la Fédération Française de Cardiologie, organise « les parcours du cœur 2023, un cœur qui bat, la vie qui bat », à Saumur..

2023-06-04 à ; fin : 2023-06-04 . .

Place Verdun

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Club C?ur-Santé du Saumurois, with the help of the French Federation of Cardiology, organizes « les parcours du c?ur 2023, un c?ur qui bat, la vie qui bat », in Saumur.

El Club Cœur-Santé du Saumurois, con la ayuda de la Federación Francesa de Cardiología, organiza en Saumur « les parcours du cœur 2023, un cœur qui bat, la vie qui bat ».

Der Club C?ur-Santé du Saumurois organisiert in Zusammenarbeit mit dem französischen Kardiologieverband « les parcours du c?ur 2023, un c?ur qui bat, la vie qui bat », in Saumur.

Mise à jour le 2023-05-31 par eSPRIT Pays de la Loire