Brocante Vide-Grenier Place Verdun Rosnay Catégories d’Évènement: Indre

Rosnay Brocante Vide-Grenier Place Verdun Rosnay, 1 novembre 2023, Rosnay. Rosnay,Indre Brocante vide-grenier à Rosnay..

Mardi 2023-11-01 06:00:00 fin : 2023-11-01 . .

Place Verdun

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire



Garage sale in Rosnay. Rastro y venta de garaje en Rosnay. Brocante vide-grenier in Rosnay. Mise à jour le 2023-05-04 par Destination Brenne Détails Catégories d’Évènement: Indre, Rosnay Autres Lieu Place Verdun Adresse Place Verdun Ville Rosnay Departement Indre Lieu Ville Place Verdun Rosnay

Place Verdun Rosnay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosnay/