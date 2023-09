Marché aux produits fermiers Place Verdun Hasparren, 11 novembre 2023, Hasparren.

Hasparren,Pyrénées-Atlantiques

De nombreux producteurs locaux présents.

Fromage de brebis, de chèvre, poulets fermiers, oeufs, poissons cuisinés, paella, légumes et fruits de saison, miel et confitures, biscuits bio, pain bio ….

Ambiance conviviale, incontournable dans la vie de Hasparren, vente directe et circuit court..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 13:00:00. .

Place Verdun

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Many local producers present.

Sheep’s cheese, goat’s cheese, free-range chicken, eggs, cooked fish, paella, seasonal vegetables and fruit, honey and jams, organic cookies, organic bread ….

Convivial atmosphere, an essential part of Hasparren life, direct sales and short circuits.

Numerosos productores locales.

Quesos de oveja y de cabra, pollos de corral, huevos, pescado cocido, paella, verduras y frutas de temporada, miel y mermeladas, galletas ecológicas, pan ecológico ….

Un ambiente agradable, imprescindible en la vida de Hasparren, venta directa y circuitos cortos.

Zahlreiche lokale Produzenten anwesend.

Schaf- und Ziegenkäse, Freilandhühner, Eier, gekochter Fisch, Paella, Gemüse und Obst der Saison, Honig und Marmeladen, Bio-Kekse, Bio-Brot …..

Gesellige Atmosphäre, aus dem Leben von Hasparren nicht wegzudenken, Direktverkauf und kurze Wege.

