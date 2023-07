Fête Nationale du 14 juillet Place Verdun Arcachon, 14 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

• 11h : Cérémonie officielle, place de Verdun, suivie du défilé des troupes de la Base Aérienne 120 de Cazaux, des effectifs terrestres et nautiques de la Compagnie de Gendarmerie d’Arcachon, des forces aériennes, de la Police Nationale et Municipale, des Sapeurs-Pompiers d’Arcachon accompagnés en musique par l’Orchestre d’Harmonie.d’Arcachon. Tél. : 0557720690

• 21h30 : Concert, par L’Orchestre d’Harmonie d’Arcachon Place Thiers.

• 22h30 : Spectacle : A l’occasion de la soirée de la Fête Nationale,une atmosphère légère et poétique soufflera sur le Front de mer d’Arcachon pour un ballet envoûtant. Cinq belles créatures colorées de 15 mètres de long vous donnent rendez-vous pour un doux moment de poésie… Cette création éolienne de la Compagnie « Porté par le vent »

invite à une nouvelle contemplation du ciel, révélant sa dimension onirique et laissant place à l’imaginaire de chacun..

2023-07-14 fin : 2023-07-14 . .

Place Verdun

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



? 11am: Official ceremony, Place de Verdun, followed by a parade of troops from Base Aérienne 120 de Cazaux, land and water forces from the Compagnie de Gendarmerie d?Arcachon, the air force, the Police Nationale and Municipale, and the Arcachon Fire Brigade, accompanied by music from the Orchestre d?Harmonie d?Arcachon. Tel: 0557720690

? 9:30pm: Concert by the Arcachon Harmony Orchestra, Place Thiers.

? 10:30 pm: Show: On the evening of the Fête Nationale, a light, poetic atmosphere blows over the Arcachon waterfront for a spellbinding ballet. Five beautiful, colorful 15-meter-long creatures invite you to join them for a sweet moment of poetry? This wind-powered creation by Compagnie Porté par le Vent

invites you to a new contemplation of the sky, revealing its dreamlike dimension and leaving room for your imagination.

? 11:00 h: Ceremonia oficial en la plaza de Verdún, seguida de un desfile de tropas de la Base Aérea 120 de Cazaux, tropas de tierra y mar de la Compañía de Gendarmería de Arcachon, del Ejército del Aire, de la Policía Nacional y Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Arcachon, acompañado por la música de la Orquesta de Armonía de Arcachon. Tel: 0557720690

? 21.30 h: Concierto de la Orquesta de Armonía de Arcachon en la plaza Thiers.

22.30 h: Espectáculo: la noche de la Fiesta Nacional, una atmósfera ligera y poética invadirá el paseo marítimo de Arcachon para un ballet fascinante. Cinco hermosas y coloridas criaturas de 15 metros de largo estarán presentes en un momento de poesía suave.. Esta creación eólica de la compañía « Porté par le vent

le invita a contemplar el cielo de otra manera, revelando su dimensión onírica y dando rienda suelta a su imaginación.

? 11 Uhr: Offizielle Zeremonie auf dem Place de Verdun, gefolgt von einer Parade der Truppen der Base Aérienne 120 de Cazaux, der Land- und Wasserstreitkräfte der Compagnie de Gendarmerie d’Arcachon, der Luftwaffe, der National- und Stadtpolizei und der Feuerwehr von Arcachon, musikalisch begleitet vom Orchestre d?Harmonie.d?Arcachon. Tel.: 0557720690

? 21:30 Uhr: Konzert des Blasorchesters von Arcachon auf dem Place Thiers.

? 22:30 Uhr: Show: Anlässlich des Nationalfeiertagsabends wird eine leichte und poetische Atmosphäre über die Strandpromenade von Arcachon wehen, um ein bezauberndes Ballett zu zeigen. Fünf schöne, farbenfrohe Kreaturen von 15 Metern Länge laden Sie zu einem süßen Moment der Poesie ein Diese Windkreation der Compagnie « Porté par le vent »

lädt zu einer neuen Betrachtung des Himmels ein, enthüllt seine traumhafte Dimension und lässt Raum für die Vorstellungskraft jedes Einzelnen.

Mise à jour le 2023-06-21 par OT Arcachon