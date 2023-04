Nos samedis histoire- Visite de l’horreur place Vayssière, 21 octobre 2023, Flers.

De mars à octobre, Montagnes de Normandie Tourisme proposent de découvrir Flers et ses environs.

Rue du Crime, Ernestine Segret la maitresse de Landru, le gouffre de Flers….des noms et des lieux qui glacent le sang. Hugues Ménès, guide conférencier national, vous fera découvrir les lieux sordides et les anecdotes abominables de Flers..

2023-10-21 à 10:30:00 ; fin : 2023-10-21 12:00:00. .

place Vayssière

Flers 61100 Orne Normandie



From March to October, Montagnes de Normandie Tourisme proposes to discover Flers and its surroundings.

Rue du Crime, Ernestine Segret, Landru’s mistress, the Flers abyss…. names and places that make your blood run cold. Hugues Ménès, national guide, will make you discover the sordid places and the abominable anecdotes of Flers. For this terrifying visit, come dressed up..

De marzo a octubre, Montagnes de Normandie Tourisme le propone descubrir Flers y sus alrededores.

Rue du Crime, Ernestine Segret, la amante de Landru, el abismo de Flers… nombres y lugares que hielan la sangre. Hugues Ménès, guía nacional, le hará descubrir los sórdidos lugares y las abominables anécdotas de Flers.

Von März bis Oktober bietet Montagnes de Normandie Tourisme die Möglichkeit, Flers und seine Umgebung zu erkunden.

Rue du Crime, Ernestine Segret, die Geliebte von Landru, der Schlund von Flers… Namen und Orte, die das Blut gefrieren lassen. Hugues Ménès, ein nationaler Fremdenführer, führt Sie durch die schmutzigen Orte und abscheulichen Anekdoten von Flers.

