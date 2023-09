Fête de la bière Place Varillas Guéret, 22 septembre 2023, Guéret.

Guéret,Creuse

Dégustation et vente de bières artisanales.

Espace restauration, food trucks, concerts et DJ.

2023-09-22 fin : 2023-09-23 01:00:00. .

Place Varillas

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Tasting and sale of craft beers.

Food court, food trucks, concerts and DJs

Degustación y venta de cervezas artesanales.

Patio de comidas, food trucks, conciertos y DJ

Verkostung und Verkauf von handwerklich gebrauten Bieren.

Restaurantbereich, Food Trucks, Konzerte und DJs

Mise à jour le 2023-09-11 par Creuse Tourisme