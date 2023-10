Cet évènement est passé Le Bal Tak’Show à Lille Moulins Place Vanhoenacker – Lille Moulins Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Le Bal Tak’Show à Lille Moulins Place Vanhoenacker – Lille Moulins Lille, 13 juillet 2019, Lille. Le Bal Tak’Show à Lille Moulins Samedi 13 juillet 2019, 19h00 Place Vanhoenacker – Lille Moulins Entrée Libre Quintessence des bals du Tire-Laine, le BAL TAK’SHOW enrichit son répertoire, ajoutant aux valses tsigano-musette et autres musiques du monde, les musiques actuelles… sous la direction artistique d’Arnaud Van Lancker ! C’est cette diversité qui fait courir les gens aux bals du Tire-Laine, avec en prime un peu de rentre dedans et une bonne dose d’humour à faire décoincer les enracinés du bord de piste. Arnaud Van Lancker : Accordéon chromatique, clavier Benoit Sauvage : Basse & chant Frédéric Tetaert : Guitare électrique et guitare manouche, chant Charles Duytschaever : Batterie Yann Dénèque : Clarinette, saxophone Place Vanhoenacker – Lille Moulins Place Vanhoenacker Lille 59033 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-07-13T19:00:00+02:00 – 2019-07-13T22:00:00+02:00

2019-07-13T19:00:00+02:00 – 2019-07-13T22:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place Vanhoenacker – Lille Moulins Adresse Place Vanhoenacker Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Place Vanhoenacker – Lille Moulins Lille latitude longitude 50.61978;3.064326

Place Vanhoenacker – Lille Moulins Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/