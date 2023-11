Noël est dans la place place Vanhoenacker Lille, 20 décembre 2023, Lille.

Noël est dans la place Mercredi 20 décembre, 15h00 place Vanhoenacker Entrée libre et gratuite

La mairie de quartier propose aux habitants de passer un moment festif et féérique avant les fêtes de fin d’année. Au programme, un magnifique manège à histoire par la Cie des 4 saisons, des cracheurs de feu du Cirque du bout du monde, la plus petite fanfare du monde, tout ça animé et présenté par les crooners de noël Johnny Et Wallace à bord de leur SoundTruck!!

Il y aura également un marché de créateurs sur la place et de quoi se restaurer en cas de froid extrême. Pour les plus créatifs, un petit village d’activités manuelles sera mis en place et inauguré par le père noël en personne!

Venez nombreux durant cet apres midi magique à partir de 15 h et jusqu’à 19 h.

place Vanhoenacker Lille

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T15:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

