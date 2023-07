Bal Populaire place Vanhoenacker Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Bal Populaire place Vanhoenacker Lille, 13 juillet 2023, Lille. Bal Populaire Jeudi 13 juillet, 18h00 place Vanhoenacker Entrée Libre La mairie de quartier de Lille Moulins vous donne rendez vous jeudi 13 Juillet à partir de 18h sur la place Vanhoenacker pour le fameux Bal Populaire. Au programme: foodtrucks; buvette et surtout 3 heures d’ambiance musicale assurée par la quintessence des musiciens du tire-laine, le Bal Tak Show!!

Gratuit et ouvert à tous place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

