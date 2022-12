Lille-Moulins fête Noël ! place Vanhoenacker Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Lille-Moulins fête Noël ! place Vanhoenacker, 14 décembre 2022, Lille. Lille-Moulins fête Noël ! Mercredi 14 décembre, 15h00 place Vanhoenacker Le 14 décembre venez fêter Noël sur la place Vanhoenacker ! place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille-Moulins Lille 59033 Nord Hauts-de-France Venez rofiter de nombreuses animations gratuites de 15h à 19h : -marché de Noël des créateurs : accessoires zéro déchets, vêtements, bijoux, créations textile, objets en tricot, et une vente en faveur du téléthon -artistes de feu -petit manège enchanteur -distribution de marrons chauds -photos avec le père noel -ateliers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-14T15:00:00+01:00

2022-12-14T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu place Vanhoenacker Adresse place Vanhoenacker Lille Lille-Moulins Ville Lille lieuville place Vanhoenacker Lille Departement Nord

place Vanhoenacker Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Lille-Moulins fête Noël ! place Vanhoenacker 2022-12-14 was last modified: by Lille-Moulins fête Noël ! place Vanhoenacker place Vanhoenacker 14 décembre 2022 lille place Vanhoenacker Lille

Lille Nord