La Maison de Quartier les Moulins inaugure sa radio vélo! place Vanhoenacker place Vanhoenacker Lille Lille-Moulins Lille 59033 Nord Hauts-de-France Samedi 1er Octobre, la Maison de Quartier Les Moulins inaugure la première sortie de leur studio radio mobile sur triporteur, Radio vélo, financé dans le cadre du budget participatif de la ville de Lille. Retrouvez les :

– PLACE VANHOENACKER de13h30-15h30 pour une émission participative « Un point sur la carte » avec les habitant.e.s et commerçant.e.s de la place, ainsi que pour « Violette dans le quartier », sur les femmes et minorités de genre dans l’espace public -RUE COURMONT > RUE DE THUMESNIL à partir de 15h30 avec un micro-trottoir « Porte voix, la chronique de rue et de palier » / participation libre -SQUARE PHILIPPE DE COMINES à partir de 16h15 avec une émission participative « L’image du quartier dans les médias» avec bénévoles et habitant.e.s, ainsi qu’à 17h : Le Club des enfants : raconte-moi ton quartier -PARVIS DE LA FILATURE avec à 17h30 : interview habitant.e.s en résidence de création au Prato – à la MAISON DE QUARTIER LES MOULINS avec à 18h le lancement du buffet et discours d’inauguration, et à 18h30 : NEEBIIC, concert acoustique // atelier pochoir pour les enfants

2022-10-01T13:30:00+02:00

2022-10-01T20:00:00+02:00

