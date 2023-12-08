ENSEMBLE AMICI MIEI Place Urbain V Mende, 1 décembre 2023, Mende.

Mende,Lozère

EN RECRÉATION MONDIALE : MOSÈRISORTO DALL’ ACQUE – ORATORIO DE GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTRE MELICI….
2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.
Place Urbain V
Mende 48000 Lozère Occitanie

WORLD PREMIERE: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO BY GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTRA MELICI…

ESTRENO MUNDIAL: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO DE GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORQUESTA MELICI…

IN EINER WELTURAUFFÜHRUNG: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO VON GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTER MELICI…

Mise à jour le 2023-11-27 par 48 – OT de Mende