ENSEMBLE AMICI MIEI Place Urbain V Mende
ENSEMBLE AMICI MIEI Place Urbain V Mende, 1 décembre 2023, Mende.
Mende,Lozère
EN RECRÉATION MONDIALE : MOSÈRISORTO DALL’ ACQUE – ORATORIO DE GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTRE MELICI….
2023-12-08 fin : 2023-12-08 . EUR.
Place Urbain V
Mende 48000 Lozère Occitanie
WORLD PREMIERE: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO BY GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTRA MELICI…
ESTRENO MUNDIAL: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO DE GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORQUESTA MELICI…
IN EINER WELTURAUFFÜHRUNG: MOSÈRISORTO DALL? ACQUE – ORATORIO VON GIOVANNI BASSANI
ENSEMBLE AMICI MIEI + ORCHESTER MELICI…
Mise à jour le 2023-11-27 par 48 – OT de Mende