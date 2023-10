LE MARCHÉ DE MENDE Place Urbain V Mende, 7 octobre 2023, Mende.

Mende,Lozère

Le grand marché de producteurs se déroule tous les samedis matin à Mende.

Ce marché à lieu, place Urbain V et place Chaptal.

Composé pour l’essentiel, de producteur du pays, le marché s’étoffe quand arrivent les beaux jours.

SOUTENEZ VOS PRODUCTEURS….

2023-10-07 fin : 2023-10-07 12:00:00.

Place Urbain V

Mende 48000 Lozère Occitanie



The big farmers’ market takes place every Saturday morning in Mende.

The market takes place in Place Urbain V and Place Chaptal.

Mainly made up of local producers, the market expands in the summer months.

SUPPORT YOUR PRODUCERS…

El gran mercado agrícola tiene lugar todos los sábados por la mañana en Mende.

El mercado tiene lugar en las plazas Urbain V y Chaptal.

Compuesto principalmente por productores locales, el mercado se amplía cuando llega el buen tiempo.

APOYE A SUS PRODUCTORES…

Der große Bauernmarkt findet jeden Samstagmorgen in Mende statt.

Der Markt findet auf dem Place Urbain V und dem Place Chaptal statt.

Der Markt besteht hauptsächlich aus Erzeugern aus der Region und wird an schönen Tagen immer größer.

UNTERSTÜTZEN SIE IHRE PRODUZENTEN…

