CONCERT VOIX & ORGUE Place Urbain V Mende, 21 août 2023, Mende.

Mende,Lozère

Dans le cadre du Festival « LES LUNDIS DE L’ORGUE », l’association « Les Amis de l’Orgue » organise des concerts tous les lundis de l’été.

Au programme : F. Couperin, J.S Bach.

– Susanne Jutz-Multschitzky, soprano,

– Dr. Josef Miltschitzky, orgue (Otto….

2023-08-21 fin : 2023-08-21 . EUR.

Place Urbain V

Mende 48000 Lozère Occitanie



As part of the Festival « LES LUNDIS DE L’ORGUE », the association « Les Amis de l’Orgue » organizes concerts every Monday during the summer.

Program: F. Couperin, J.S Bach.

– Susanne Jutz-Multschitzky, soprano,

– Dr. Josef Miltschitzky, organ (Otto…

En el marco del Festival « LES LUNDIS DE L’ORGUE », la asociación « Les Amis de l’Orgue » organiza conciertos todos los lunes del verano.

En el programa: F. Couperin, J.S Bach.

– Susanne Jutz-Multschitzky, soprano,

– Dr. Josef Miltschitzky, órgano (Otto…

Im Rahmen des Festivals « LES LUNDIS DE L’ORGUE » organisiert der Verein « Les Amis de l’Orgue » jeden Montag im Sommer Konzerte.

Auf dem Programm stehen: F. Couperin, J.S. Bach.

– Susanne Jutz-Multschitzky, Sopran,

– Dr. Josef Miltschitzky, Orgel (Otto…

Mise à jour le 2023-06-20 par 48 – OT de Mende