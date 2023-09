Boules de Noël de Meisenthal – vente Place Unterlinden Colmar, 23 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Quand la magie de Noël se reflète dans le verre !

Vente des boules de Noël confectionnées par le Centre International d’Art Verrier de Meisenthal.

2023-11-23 fin : 2023-12-29 . 0 EUR.

Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



When the magic of Christmas is reflected in glass!

Sale of Christmas ornaments made by the International Centre for Glass Art in Meisenthal

Cuando la magia de la Navidad se refleja en el cristal

Venta de adornos navideños realizados por el Centro Internacional de Arte en Vidrio de Meisenthal

Wenn sich der Zauber von Weihnachten im Glas widerspiegelt!

Verkauf der vom Centre International d’Art Verrier de Meisenthal angefertigten Weihnachtskugeln

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme de Colmar