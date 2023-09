Chasse aux trésors de Noël : Colmar, Une vraie arche de Noé Place Unterlinden Colmar, 23 novembre 2023, Colmar.

Colmar,Haut-Rhin

Bienvenue à Colmar pour une chasse au trésor romantique et gourmande !

A chaque étape, pensez à noter votre indice dans le mot à trous. Il se remplira au fur et à mesure de votre chasse et vous servira de trésor.

Attention : si vous partez à la découverte du trésor en soirée, pensez à emmener une lampe de poche, ce sera plus pratique !.

2023-11-23 fin : 2024-01-06 . EUR.

Place Unterlinden

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Welcome to Colmar for a romantic and gourmet treasure hunt!

At each step, remember to note your clue in the word with holes. It will fill up as you hunt and will serve as your treasure.

Attention: if you are going to discover the treasure in the evening, remember to bring a flashlight, it will be more practical!

Bienvenido a Colmar para una búsqueda del tesoro romántica y gastronómica

En cada etapa, recuerda escribir tu pista en la palabra con agujeros. Se irá rellenando a medida que avance y le servirá de tesoro.

Atención: si vas a descubrir el tesoro por la noche, recuerda llevar una linterna, ¡será más práctico!

Willkommen in Colmar bei einer romantischen Schatzsuche mit Gaumenfreuden!

Denken Sie bei jeder Etappe daran, Ihren Hinweis in das Lückentextfeld einzutragen. Es wird sich im Laufe Ihrer Jagd füllen und Ihnen als Schatz dienen.

Achtung: Wenn Sie sich am Abend auf Schatzsuche begeben, denken Sie daran, eine Taschenlampe mitzunehmen, das ist praktischer!

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme de Colmar