Região Geográfica Intermediária de Macapá Circuito21 Música, Memória e Espetáculo no Meio do Mundo Place Universitaire, 19 juin 2023, Macapá. Circuito21 Música, Memória e Espetáculo no Meio do Mundo 19 – 21 juin Place Universitaire Circuito21 Música, Memória e Espetáculo no Meio do Mundo La féte de la musique au millieu de la plus grand forêt tropicale au monde, la ville est Macapá, état de l’Amapá : cet Etat de la fédération brésilienne est le territoire avec lequel la France partage sa plus longue frontière terrestre : 730 km.

Le projet CIRCUITO21 ouvre les portes des talents, des écoles de musiques, des partitures d’autrefois et de l’académie avec des étudiants pleins de creativité.

Depuis 2019 on est au circuit de la musique du monde avec l’Univesité Féderale de l’Ámapá – Unifap à travers de ce fabuleux programme FETE DE LA MUSIQUE. Cette année les invités feront la présentation de plusieurs musiques dans la langue francaise.

Les éleves de Thèâtre et Art scénique créeront un spéctacle musicale.

L’art et lágriculture seront partie du Circuit21 de la musique du monde.

La pr´setentatio d’une partiture qui a était trouvée dans 1890, la Marche triomphale de Counani. Piano, compositeur Hilarion de Crozen qui represente l’arrivée des français au millieu de l’Amazonie pendant le Contesté franco-brésilien.

