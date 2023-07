Anniversaire de la Libération d’Arcachon Place Turenne Arcachon, 22 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Allocution, appel des Résistants et Déportés Morts Pour La France, dépôts de gerbes, Sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise, Chant des Partisans et Marche Lorraine.

Parc Mauresque, Mémorial de la Résistance.

2023-08-22 fin : 2023-08-22 . .

Place Turenne

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Speeches, roll call of Resistance fighters and deportees who died for France, wreath-laying, Last Post, minute’s silence, Marseillaise, Chant des Partisans and Marche Lorraine.

Parc Mauresque, Resistance Memorial

Discursos, paso de lista de los resistentes y deportados que murieron por Francia, colocación de coronas, último poste, minuto de silencio, Marsellesa, Canto de los partisanos y Marcha de Lorena.

Parque Mauresque, Memorial de la Resistencia

Ansprache, Aufruf der für Frankreich gestorbenen Widerstandskämpfer und Deportierten, Kranzniederlegungen, Totenglocken, Schweigeminute, Marseillaise, Chant des Partisans und Lothringer Marsch.

Parc Mauresque, Mémorial de la Résistance (Gedenkstätte des Widerstands)

Mise à jour le 2023-07-14 par OT Arcachon