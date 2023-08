Kermesse Flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque Catégories d’Évènement: Dunkerque

Nord Kermesse Flamande place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque. Kermesse Flamande Samedi 16 septembre, 11h00 place Turenne 59240 Dunkerque entrée libre L’Union Commerciale et Artisanale de Malo-les-Bains en partenariat avec les associations Violette la Baigneuse et Vivre à Malo, organise une kermesse flamande pour une découverte du savoir-faire des artisans locaux, des jeux flamands avec possibilité de restauration assurée par les place Turenne 59240 Dunkerque place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque 59240 Malo-les-Bains Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T21:00:00+02:00 Ville de Dunkerque Détails Catégories d’Évènement: Dunkerque, Nord Autres Lieu place Turenne 59240 Dunkerque Adresse place Turenne 59240 Dunkerque Ville Dunkerque Departement Nord Lieu Ville place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque latitude longitude 51.047263;2.395413

place Turenne 59240 Dunkerque Dunkerque Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dunkerque/