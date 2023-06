Buchelay fête la musique ! Place Trolliard Buchelay, 21 juin 2023, Buchelay.

Rendez-vous :

A partir de 18h Déambulation dans les rues du quartir Meuniers-Gare avec la Batucada La Bateria Zabumba

A partir de 19h Concerts Place Jules Trolliard

19h – Percussions brésiliennes et Batucaca avec la Bateria Zabumba

19h30 – Ambiance SYNth-rock avec Prophets of Desire

20h30 – Entre folk et rock avec le groupe Lucy

21h30 – Ambiance festive aves les Mélowoemn

Accès libre.

Restauration et buvette sur place.

Plus d’informations au 01 30 92 59 20 ou culture@buchelau.fr

Place Trolliard Place Jules Trolliard 78200 Buchelay Buchelay 78200 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©Mairie de Buchelay