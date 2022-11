Noël à Meudon : spectacle de Guignol Place Tony de Graaff Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Noël à Meudon : spectacle de Guignol Place Tony de Graaff, 10 décembre 2022, Meudon. Noël à Meudon : spectacle de Guignol Samedi 10 décembre, 14h00, 15h00, 16h00 Place Tony de Graaff

Entrée libre

Un spectacle pour petits et grands ! Place Tony de Graaff Place Tony de Graaff, 92190 Meudon Meudon sur Seine Meudon 92190 Hauts-de-Seine Île-de-France Guignol et sa bande de copains viendront amuser les enfants à 14h, 15h et 16h pendant que les parents dégusteront les produits de la boulangerie Maison Perenchio, installée sur la place pour l’occasion.

