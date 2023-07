MARCHÉ D’ARTISANS D’ART Place Thiers Fresnay-sur-Sarthe, 9 août 2023, Fresnay-sur-Sarthe.

Fresnay-sur-Sarthe,Sarthe

Retour des marchés nocturnes de Fresnay-sur-Sarthe pour cette saison 2023 avec des artisans d’art !.

2023-08-09 fin : 2023-08-09 22:00:00. .

Place Thiers Sous les halles

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire



Fresnay-sur-Sarthe’s night markets are back for the 2023 season, with arts and crafts!

Vuelven los mercados nocturnos de Fresnay-sur-Sarthe para la temporada 2023, ¡con una gran oferta de artesanía!

Rückkehr der Nachtmärkte von Fresnay-sur-Sarthe in dieser Saison 2023 mit Kunsthandwerkern!

Mise à jour le 2023-06-28 par eSPRIT Pays de la Loire