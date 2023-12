Bain de Noël et rencontres avec le Père-Noël Place Thiers Arcachon, 1 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

En front de mer :

Samedi 9 décembre Rdv devant le Palais des Congrès pour le traditionnel Bain de Noël : Venez-vous baigner au profit du Téléthon et accueillir le Père Noël à son arrivée en bateau !

Inscriptions place Peyneau le jour même à partir de 13h30. Certificat médical obligatoire.

Arrivée du Père Noël en bateau : Si l’arrivée du Père Noël se fait traditionnellement en traîneau, à Arcachon, il est de coutume qu’il débarque d’un bac à voile et qu’il soit accueilli, sur la plage, par ses lutins et le public.

Places des Marquises : Rencontre avec le Père Noël.

Le Père Noël est très occupé, mais il sera à Arcachon, pour rencontrer les enfants, écouter leurs souhaits et récupérer leurs lettres.

2023-12-09

Place Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On the seafront :

Saturday December 9 Meet in front of the Palais des Congrès for the traditional Bain de Noël (Christmas Bath): Come and bathe in aid of the Telethon, and welcome Santa Claus when he arrives by boat!

Registration at Place Peyneau from 1.30pm on the day. Medical certificate required.

Santa Claus arrives by boat: While Santa Claus traditionally arrives by sleigh, in Arcachon it is customary for him to disembark from a sailing ferry and be greeted on the beach by his elves and the public.

Place des Marquises: Meet Santa Claus.

Santa is very busy, but he will be in Arcachon to meet children, listen to their wishes and collect their letters.

En el paseo marítimo :

Sábado 9 de diciembre Cita frente al Palacio de Congresos para el tradicional Baño de Navidad: ¡venga a nadar a beneficio del Teletón y reciba a Papá Noel cuando llegue en barco!

Inscripciones en la plaza Peyneau a partir de las 13.30 horas. Se requiere certificado médico.

Llegada de Papá Noel en barco: aunque tradicionalmente Papá Noel llega en trineo, en Arcachon es costumbre que desembarque de un transbordador de vela y sea recibido en la playa por sus duendes y el público.

Plaza de los Marqueses: Conozca a Papá Noel.

Papá Noel está muy ocupado, pero estará en Arcachon para conocer a los niños, escuchar sus deseos y recoger sus cartas.

An der Strandpromenade :

Samstag, 9. Dezember Treffpunkt vor dem Palais des Congrès für das traditionelle Weihnachtsbad: Baden Sie zugunsten von Telethon und begrüßen Sie den Weihnachtsmann bei seiner Ankunft mit dem Boot!

Anmeldung am Place Peyneau am selben Tag ab 13:30 Uhr. Ärztliches Attest erforderlich.

Ankunft des Weihnachtsmanns mit dem Boot: Der Weihnachtsmann kommt traditionell mit dem Schlitten, in Arcachon ist es jedoch üblich, dass er mit einer Segelfähre ankommt und am Strand von seinen Elfen und dem Publikum empfangen wird.

Places des Marquises: Treffen mit dem Weihnachtsmann.

Der Weihnachtsmann ist sehr beschäftigt, aber er wird in Arcachon sein, um die Kinder zu treffen, sich ihre Wünsche anzuhören und ihre Briefe abzuholen.

Mise à jour le 2023-11-28 par OT Arcachon