Nouveauté : Piste de patins à roulettes Place Thiers Arcachon, 1 décembre 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Arcachon se met aux couleurs de Noël. Autant de rendez-vous qui sauront séduire petits et grands.

Nouveauté cette année : Piste de patins à rouettes.

Venez patiner avec vue sur la mer pour de beaux moments à partager entre amis et en famille!

Location de patins sur place.

Vente de gourmandises salées et sucrées sur place.

Tous les vendredis soir : animation DJ « Disco Roller » sur la piste de patins à roulettes.

Programme complet dans l’onglet Documentation..

2023-12-09 fin : 2024-01-07 . EUR.

Place Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Arcachon takes on the colors of Christmas. There’s something for everyone, young and old.

New this year: Roller skating.

Come and skate with a view of the sea, for a great time with friends and family!

Skate rentals on site.

Sweet and savoury treats for sale on site.

Every Friday evening: « Disco Roller » DJ entertainment on the roller-skating rink.

Full program in the Documentation tab.

Arcachon se engalana con los colores de la Navidad. Hay para todos los gustos, grandes y pequeños.

Novedad de este año: patinaje sobre ruedas.

Venga a patinar con vistas al mar y disfrute de un rato agradable con amigos y familia

Alquiler de patines in situ.

Venta de golosinas dulces y saladas.

Todos los viernes por la noche: « Disco Roller » con DJ en la pista de patinaje.

Programa completo en la pestaña Documentación.

Arcachon erstrahlt in den Farben der Weihnachtszeit. So viele Termine, die Groß und Klein begeistern werden.

Neu in diesem Jahr ist die Rollschuhbahn.

Schlittschuhlaufen Sie mit Blick auf das Meer und genießen Sie schöne Momente mit Freunden und der Familie!

Schlittschuhe können vor Ort gemietet werden.

Verkauf von süßen und salzigen Leckereien vor Ort.

Jeden Freitagabend: DJ-Darbietung « Disco Roller » auf der Rollschuhbahn.

Vollständiges Programm auf der Registerkarte Dokumentation.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Arcachon