Le camion qui livre Place Thiers Arcachon, 4 août 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Pour la dixième année, la librairie ambulante du Livre de Poche sillonnera les plages du 15 juillet au 10 août pour aller à la rencontre des lecteurs.

Cette année encore, le Camion fera étape à Arcachon. Il sera stationné Place Thiers du 4 au 6 août.

De nombreux auteurs parmi lesquels Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Serena Giuliano, Sophie Rouvier ou encore Stéphane Galas (l’auteur d’Un signe d’elle) seront présents pour cette tournée anniversaire ; sans oublier les conseils avisés des libraires de la Librairie générale.

Et ci-après le planning et les horaires d’ouverture du Camion :

Vendredi 4 août :

o 15h-19h : dédicaces de Stéphane Galas

Samedi 5 août : pas de dédicaces

Dimanche 6 août :

o 15h-19h : dédicaces de Nicolas Feuz, Stéphane Galas, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Sophie Rouvier et Marie Vareille..

2023-08-04 fin : 2023-08-06 19:00:00. .

Place Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For the tenth year, the Livre de Poche mobile bookshop will be criss-crossing the beaches from July 15 to August 10 to meet readers.

Once again this year, the truck will stop off in Arcachon. It will be parked at Place Thiers from August 4 to 6.

Numerous authors, including Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Serena Giuliano, Sophie Rouvier and Stéphane Galas (author of Un signe d?elle), will be on hand for this anniversary tour, not to mention expert advice from Librairie Générale booksellers.

And here are the Truck?s schedule and opening times:

Friday August 4 :

o 3pm-7pm: Stéphane Galas signing sessions

Saturday August 5: no signing sessions

Sunday August 6 :

o 3pm-7pm: Signings by Nicolas Feuz, Stéphane Galas, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Sophie Rouvier and Marie Vareille.

Por décimo año, la librería ambulante Livre de Poche recorrerá las playas del 15 de julio al 10 de agosto al encuentro de los lectores.

Un año más, el camión hará escala en Arcachon. Estará estacionado en la plaza Thiers del 4 al 6 de agosto.

Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Serena Giuliano, Sophie Rouvier y Stéphane Galas (autor de Un signe d’élle), entre otros, estarán presentes en esta gira aniversario, así como los consejos de los expertos libreros de la Librairie Générale.

He aquí el programa y los horarios de apertura del Camión:

Viernes 4 de agosto :

o de 15:00 a 19:00: firma de libros por Stéphane Galas

Sábado 5 de agosto: no habrá firmas

Domingo 6 de agosto :

o de 15:00 a 19:00 h: sesiones de firmas con Nicolas Feuz, Stéphane Galas, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Sophie Rouvier y Marie Vareille.

Zum zehnten Mal wird die ambulante Buchhandlung des Livre de Poche vom 15. Juli bis zum 10. August an den Stränden unterwegs sein, um die Leser zu treffen.

Auch in diesem Jahr wird der LKW wieder in Arcachon Station machen. Er wird vom 4. bis 6. August auf dem Place Thiers stehen.

Zahlreiche Autoren, darunter Virginie Grimaldi, Marie Vareille, Serena Giuliano, Sophie Rouvier und Stéphane Galas (der Autor von Un signe d’elle), werden auf dieser Jubiläumstour anwesend sein, und die Buchhändler der Librairie générale werden Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Im Folgenden finden Sie den Zeitplan und die Öffnungszeiten des Trucks:

Freitag, 4. August :

o 15.00-19.00 Uhr: Signierstunden von Stéphane Galas

Samstag, 5. August: keine Signierstunden

Sonntag, 6. August:

o 15-19 Uhr: Signierstunden von Nicolas Feuz, Stéphane Galas, Virginie Grimaldi, Serena Giuliano, Sophie Rouvier und Marie Vareille.

