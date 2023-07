Concert Place Thiers Place Thiers Arcachon, 21 juillet 2023, Arcachon.

Arcachon,Gironde

Concert en plein air, place Thiers de 21h30 à 23h, les vendredis soirs (du 21/07 au 25/08)..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 23:00:00. .

Place Thiers

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Open-air concert, Place Thiers, from 9:30pm to 11pm on Friday evenings (from 21/07 to 25/08).

Concierto al aire libre, plaza Thiers, de 21.30 a 23.00 h, los viernes por la noche (del 21/07 al 25/08).

Open-Air-Konzert auf dem Place Thiers von 21:30 bis 23:00 Uhr an Freitagabenden (vom 21/07 bis 25/08).

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Arcachon